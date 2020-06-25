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Работники Google протестуют против сотрудничества с полицией

Инициативная группа сотрудников Google требует от руководства компании прекратить продавать технологии полиции

сегодня, 15:52
Автор:

Павел Зинченко
Работники Google протестуют против сотрудничества с полицией

Инициативная группа из более чем 1666 сотрудников Google требует от руководства компании прекратить продавать свои технологии в органам правопорядка. Об этом сообщил информационный портал TechCrunch.

Ранее, Google опубликовал информацию о том, как полицейское управление Кларкстауна использует G Suite для обмена информацией и цифровыми доказательствами. Кроме того, Google также является партнером и донором фонда полиции Сиэтла, а его венчурное подразделение GV инвестировало в стартапы, работающие над технологиями искусственного интеллекта для полиции. В письме сотрудники заявляют, что хотят гордиться компанией, в которой они работают. Они также хотят, чтобы Google публично говорил о своих ценностях, говорится в письме.

В прошлом сотрудники Google смогли успешно оказать давление на компанию, чтобы она отказалась от контрактов. После того, как сотрудники обратились к Google с просьбой прекратить работу над Project Maven, Google решил не продлевать контракт с Пентагоном на этот проект. Затем, в октябре 2018 года, Google отказался от участия в JEDI, крупном контракте на облачные вычисления для Пентагона.

Google - не единственная технологическая компания, которая заключила договор с правоохранительными органами. Например, Salesforce уже давно заключила контракт с таможней и пограничной службой, несмотря на протесты сотрудников и других активистов.

Но есть и противоположные примеры. Ранее в этом месяце IBM заявила, что больше не будет продавать свою технологию распознавания лиц, которая стала инструментом контроля и массового наблюдения. Между тем Microsoft недавно заявил, что не будет продавать технологии распознавания лиц полиции без федерального регулирования, а Amazon приостановила использование полицией технологии распознавания лиц в течение одного года. 

Как сообщало издание "Комментарии", Google начнет проверять подлинность изображений.


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Источник: https://techcrunch.com/2020/06/22/google-employees-demand-company-stop-selling-tech-to-police/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACxW7UoEz8TkQpBdElfwwXI1EbaRi-8dZlZIa_PpLchxBqFpzOcb2UezwebAjcVIvzStNQVvrMNWR6z
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