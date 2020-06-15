Microsoft вновь запустила важные сетевые функции Xbox Live

Компания Microsoft восстановила возможность пользователей Xbox загружать свои собственные игровые картинки и аватары. Эта функция была отключена в марте, поскольку компания боролась с "рекордными обязательствами" после начала глобального карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

"Пока люди играют в игры в социальных сетях, мы видим количество записей в Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. Чтобы упростить модерацию и обеспечить лучший опыт для нашего сообщества, мы вносим небольшие изменения. Мы временно отключили возможность загружать пользовательские игровые картинки, фотографии клубов и фоны клубов", - сообщила поддержка Xbox в то время, когда эта функция была отключена.

Но поскольку многие страны в настоящее время ослабляют ограничения, Microsoft, как сообщается, теперь может возобновить обслуживание. Это означает, что пользователь сможет еще раз загрузить пользовательские игровые картинки, но, как и прежде, ему придется ждать одобрения от команды модераторов Microsoft, прежде чем функция будет действовать.

Спустя почти десять лет после того, как Microsoft представила аватары для Xbox Live, компания внесла большое обновление в систему создания виртуальных игроков, чтобы сделать ее более разнообразной. Сейчас существует широкий спектр типов телосложения и нейтральной по полу одежды. Новые категории предметов внешнего вида и аксессуаров включают ногти, макияж, конечности, кольца в носу и настроения.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft отказывается продавать полиции технологию распознавания лиц.

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