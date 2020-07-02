Крупные технологические компании начали удалять китайские приложения

Через два дня после того, как Индия заблокировала 59 приложений, разработанных китайскими фирмами, Google и Apple начали выполнять требование индийского правительства и не позволяют своим индийским пользователям получить доступ к этим приложениям. Об этом сообщил информационный ресурс Techcrunch.

UC Browser, Shareit и Club Factory и другие приложения, заблокированные Индией, больше не отображаются в Apple App Store и Google Play Store. В своем заявлении представитель Google сообщил, что компания "временно заблокировала доступ к китайским приложениям" в Google Play Store на время ознакомления с новыми правилами от индийского правительства". Компания Apple, которая так же, как Google, выполняет указания индийских властей, не ответила на запрос о комментариях.

Некоторые разработчики, включая ByteDance, добровольно сделали свои приложения недоступными в Индии, сообщил TechCrunch источник, знакомый с этой ситуацией.



Напомним, что Министерство связи Индии в начале этой недели приказало телекоммуникационным сетям и другим интернет-провайдерам заблокировать доступ к 59 китайским приложениям. Указание вступило в силу немедленно. Веб-сайты многих из этих приложений также стали недоступными в Индии. Действия Apple и Google, чье программное обеспечение используется почти в каждом смартфоне на планете, является очередной эскалацией беспрецедентного напряжения, которое в последнее время возникло между Китаем и Индией.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple запатентовала технологию дистанционного селфи.

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