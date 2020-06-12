kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9358.76

ETH/USD

233.09

LTC/USD

43.83

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom
commentss НОВОСТИ Все новости

Королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom

Королева Великобритании пообщалась с волонтерами при помощи популярного сервиса для видео-конференций

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom

Королева Великобритании Елизавета II и ее дочь принцесса Анна, поговорили с волонтерами, которые заботятся о больных людях и их семьях. Королеву и принцессу интересовал опыт этих людей, полученный за время борьбы с пандемией Covid-19.

Королева Елизавета II приняла участие в своей первой общедоступной телеконференции, чтобы побеседовать с пятью волонтерами о проблемах, с которыми они сталкиваются, присматривая за кем-то во время пандемии коронавируса. 

"Интересно слушать все ваши рассказы и истории. Я очень впечатлена тем, чего вы уже достигли. Я очень рада, что смогла присоединиться к вам сегодня", - сказала 94-летняя королева.

Видео было выпущено в четверг, чтобы показать, на какие жертвы пошли семь миллионов волонтеров в Соединенном Королевстве, многим из которых пришлось взять на себя дополнительную ответственность во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.


Популярная среди подданых королева еще раз показала, что она способна решать вопросы, возникающие в связи с новыми технологиями, приняв участие в ее первой общедоступной видеоконференции.

В прошлом месяце Букингемский дворец выпустил аудиозапись телефонного звонка, в котором королева поблагодарила медсестер за их работу во время пандемии.

Как сообщало издание "Комментарии", нигерийский суд вынес смертный приговор через Zoom.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.weeklytimesnow.com.au/news/queen-elizabeth-ii-holds-first-video-conference-call-during-lockdown/news-story/ef97f9fabffa9f0f2b08ca68febb82de
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!