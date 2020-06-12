Королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom

Королева Великобритании Елизавета II и ее дочь принцесса Анна, поговорили с волонтерами, которые заботятся о больных людях и их семьях. Королеву и принцессу интересовал опыт этих людей, полученный за время борьбы с пандемией Covid-19.

Королева Елизавета II приняла участие в своей первой общедоступной телеконференции, чтобы побеседовать с пятью волонтерами о проблемах, с которыми они сталкиваются, присматривая за кем-то во время пандемии коронавируса.

"Интересно слушать все ваши рассказы и истории. Я очень впечатлена тем, чего вы уже достигли. Я очень рада, что смогла присоединиться к вам сегодня", - сказала 94-летняя королева.

Видео было выпущено в четверг, чтобы показать, на какие жертвы пошли семь миллионов волонтеров в Соединенном Королевстве, многим из которых пришлось взять на себя дополнительную ответственность во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.





Популярная среди подданых королева еще раз показала, что она способна решать вопросы, возникающие в связи с новыми технологиями, приняв участие в ее первой общедоступной видеоконференции.



В прошлом месяце Букингемский дворец выпустил аудиозапись телефонного звонка, в котором королева поблагодарила медсестер за их работу во время пандемии.

Как сообщало издание "Комментарии", нигерийский суд вынес смертный приговор через Zoom.

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