Конференция Apple WWDC 2020 пройдет онлайн 22-26 июня

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Антон Корнилов
Всемирно известная технологическая компания Apple анонсировала
проведение популярной ежегодной конференции для разработчиков под названием WWDC. В 2020 году мероприятие
решили провести онлайн из-за общенационального карантина в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в блоге Apple на
официальном сайте компании.
Конференция пройдет онлайн с 22 по 26 июня, а трансляцию
мероприятия планируют провести на разных площадках. Среди них официальный сайт Apple, специальное приложение
для разработчиков Apple Developer,
сайт Apple Developer,
фирменное приложение Apple TV и видеоплатформа YouTube.
Компания Apple не анонсировала презентацию новых продуктов на конференции в
2020 году, но в издании Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что компания
планирует представить проект Kalamata,
который предусматривает отказ от процессоров Intel в своих ноутбуках и компьютерах Mac. Новые процессоры будут
основаны на архитектуре процессоров iPhone и iPad, но продолжат работать на
операционной системе macOS вместо мобильной iOS.
Как сообщал портал "Комментарии", Твиттер начал тестировать
новую важную функцию.
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