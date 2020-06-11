Конференция Apple WWDC 2020 пройдет онлайн 22-26 июня

Всемирно известная технологическая компания Apple анонсировала проведение популярной ежегодной конференции для разработчиков под названием WWDC. В 2020 году мероприятие решили провести онлайн из-за общенационального карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в блоге Apple на официальном сайте компании.



Конференция пройдет онлайн с 22 по 26 июня, а трансляцию мероприятия планируют провести на разных площадках. Среди них официальный сайт Apple, специальное приложение для разработчиков Apple Developer, сайт Apple Developer, фирменное приложение Apple TV и видеоплатформа YouTube.

Компания Apple не анонсировала презентацию новых продуктов на конференции в 2020 году, но в издании Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что компания планирует представить проект Kalamata, который предусматривает отказ от процессоров Intel в своих ноутбуках и компьютерах Mac. Новые процессоры будут основаны на архитектуре процессоров iPhone и iPad, но продолжат работать на операционной системе macOS вместо мобильной iOS.

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