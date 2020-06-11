kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9352.45

ETH/USD

232.70

LTC/USD

43.67

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Конференция Apple WWDC 2020 пройдет онлайн 22-26 июня
commentss НОВОСТИ Все новости

Конференция Apple WWDC 2020 пройдет онлайн 22-26 июня

Конференция для разработчиков от Apple пройдет онлайн из-за карантина

сегодня, 23:14
Автор:

Антон Корнилов
Конференция Apple WWDC 2020 пройдет онлайн 22-26 июня

Всемирно известная технологическая компания Apple анонсировала проведение популярной ежегодной конференции для разработчиков под названием WWDC. В 2020 году мероприятие решили провести онлайн из-за общенационального карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в блоге Apple на официальном сайте компании.

Конференция пройдет онлайн с 22 по 26 июня, а трансляцию мероприятия планируют провести на разных площадках. Среди них официальный сайт Apple, специальное приложение для разработчиков Apple Developer, сайт Apple Developer, фирменное приложение Apple TV и видеоплатформа YouTube.

Компания Apple не анонсировала презентацию новых продуктов на конференции в 2020 году, но в издании Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что компания планирует представить проект Kalamata, который предусматривает отказ от процессоров Intel в своих ноутбуках и компьютерах Mac. Новые процессоры будут основаны на архитектуре процессоров iPhone и iPad, но продолжат работать на операционной системе macOS вместо мобильной iOS.

Как сообщал портал "Комментарии", Твиттер начал тестировать новую важную функцию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.apple.com/newsroom/2020/06/apple-reveals-lineup-for-its-biggest-ever-worldwide-developers-conference/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!