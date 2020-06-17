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Компания Huawei запускает собственный голосовой помощник

Интеллектуальный помощник Celia может предоставить рекомендации по покупке нового телефона, гарантийные запросы и много чего другого

сегодня, 15:12
Автор:

Зинченко Павел
Компания Huawei запускает собственный голосовой помощник

Компания Huawei Consumer Business Group India представила новый интеллектуальный помощник под названием Celia. Эта функция доступна в виде интегрированной части сервисного приложения компании Support, а также на веб-сайте consumer.huawei.com/in.

Виртуальный помощник на базе AI отвечает на ключевую фразу Hey Celia и обладает высокой способностью задавать вопросы и отвечать на запросы клиентов. Этот интеллектуальный помощник работает круглосуточно и поддерживает быстрое устранение неполадок с плавным переходом от чата к человеку-агенту, без каких-либо задержек при обработке нового информационного запроса. Celia может предоставить рекомендации по покупке нового телефона, гарантийные запросы, выявить проблемы с устройством и выполнить все предварительные условия перед его отправкой в ремонт.

Запуск Celia подчеркивает приверженность Huawei поставке новейших технологических достижений потребителям по всему миру. Он поставляется с многофункциональным интерфейсом, многократным управлением и несколькими стилями ответов, что облегчает понимание. Ответы отображаются в виде текста, ссылок, коллекции, изображений, а также GIF и JPG. Celia дает точные ответы, которые могут быть о подробных параметрах и спецификациях, и может передавать чат онлайн-агенту по запросу.

Стоит заметить, что голосовой помощник Huawei не будет заменой Google Assistant, как предполагалось в марте. Он будет работать только как часть программной поддержки, а также на индийской версии сайта для пользователей Huawei. Однако, возможно, в дальнейшем помощник станет полноценной заменой для Google Assistant на устройствах китайской компании.

Как сообщало издание "Комментарии", стала известна дата выхода нового смартфона Huawei.


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Источник: https://www.techgenyz.com/2020/06/16/huawei-celia/
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