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Компания Facebook запускает новое интересное приложение

Facebook запускает Forecast, приложение, которое позволит прогнозировать развитие событий

сегодня, 16:33
Автор:

Павел Зинченко
Компания Facebook запускает новое интересное приложение

Компания Facebook запускает новое iOS-приложение Forecast, которое позволяет экспертам формировать прогнозы, а затем проверять их точность. Приглашенные эксперты могут предложить ответ на вопросы и объяснить свои аргументы. Затем общественность может проголосовать за то, какие прогнозы, по ее мнению, будут более вероятными. Подразумевается ли это приложение как некая форма практического руководства, неясно.

Согласно с информацией Facebook, первая инициатива Forecast начинается сегодня, когда исследователи и ученые в области здравоохранения прогнозируют последствия пандемии коронавируса. Проблема возникает, когда люди голосуют за ответы, поскольку процесс сводит все к бинарному выбору. Это чувствуется одновременно и в отношении Facebook. Платформа часто публикует дезинформацию, а спекуляции по поводу серьезных проблем со здоровьем могут только укрепить определенные убеждения. Тем не менее, похоже, что нынешние пользователи также могут публиковать вопросы и прогнозы на любую тему.

Это странный эксперимент, и его цель остается неясной. Если у кого-то есть вопрос о важном предмете или событии, он может найти информацию из авторитетного источника и затем попытаться найти подтверждающие данные. Прогноз, кажется, упрощает этот процесс - возможно, до соответствующего уровня.

Как сообщало издание "Комментарии", бразильский регулятор запретил платежный сервис Facebook.


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Источник: https://www.engadget.com/facebook-forecast-app-173733518.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAM3SFXGFeuP6D0Hejsc7rhWiPz_eGnBIdGd_-TA-hSWFO3TfH6I1B1Fhn329J6FfrgfN1l53_V-kT8W97BFnlU_cMojMNnKdUYHx6IKj-w1efXAz
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