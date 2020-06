Компания Facebook терпит убытки на миллиарды долларов

Марк Цукерберг стал беднее на 7,2 миллиарда долларов после того, как ряд компаний забрал рекламу из сети Facebook Inc. Акции компании в социальных сетях упали на 8,3% в пятницу, больше всего за три месяца после того, как Unilever, один из крупнейших в мире рекламодателей, присоединился к другим брендам в бойкотировании рекламы в социальной сети. Unilever заявил, что прекратит тратить деньги на рекламу в Facebook в этом году.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, падение цен на акции привело к тому, что рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 млрд долларов, а чистая прибыль Цукерберга снизилась до 82,3 млрд долларов. Это также привело к тому, что главный исполнительный директор Facebook опустился на четвертое место, предоставив третье место боссу Louis Vuitton Бернару Арно, который был повышен до уровня одного из трех самых богатых людей мира наряду с Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом.

Компании вроде Verizon Communications Inc. и Hershey Co. также прекратили рекламу в социальной сети после того, как критики заявили, что Facebook не удалось в достаточной степени контролировать ненависть и дезинформацию на платформе. Coca-Cola Co. заявила, что приостановит всю платную рекламу на всех платформах социальных сетей как минимум на 30 дней.

В пятницу Цукерберг ответил на растущую критику дезинформации на сайте, объявив, что компания будет помечать все посты, связанные с голосованием, ссылкой, побуждающей пользователей взглянуть на ее новый информационный центр для избирателей. Facebook также расширил определение запрещенной ненавистнической речи.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook будет уведомлять об устаревших новостях.

