Израильтяне превратили военный беспилотник в аэротакси

Израильская авиационная компания Urban Aeronautics заключила партнерское соглашение с HyPoint для разработки водородной версии своего CityHawk eVTOL. Партнерство позволяет Urban Aeronautics использовать уникальную конструкцию водородного топливного элемента Hyundai с турбонаддувом для замены существующей трансмиссии, в которой используется топливо для реактивных двигателей. Новый дизайн CityHawk будет иметь очевидные преимущества; легкий, безэмиссионный, надежный и мощный топливный элемент HyPoint идеально подходит для использования в авиационном секторе, который все больше предпочитает экологически чистые конструкции самолетов.

CityHawk, коммерческая версия Cormorant, имеет умеренное сходство с футуристическим автомобилем, не имея крыльев или гребных винтов, которые можно было бы увидеть на раме типичного самолета eVTOL. Официально обозначенный в качестве "причудливой" городской аэронавтики, VTOL совершает полет с помощью незаметных подъемных винтов, установленных спереди и сзади, и способен вмещать шесть человек с автономным пилотированием.

Нынешний дизайн CityHawk (и Cormorant) требует использования нескольких турбинных двигателей, требования к мощности которых значительно превышают возможности любого силового агрегата на основе литиевых батарей. Это было главной причиной, по которой Urban Aeronautics вступила в партнерство с HyPoint. Трансмиссия на водородных топливных элементах обладает способностью работать с турбинными двигателями, а также представляет собой гораздо более экологичную альтернативу реактивному топливу.

По словам Рафи Йоэли, генерального директора Urban Aeronautics, "мы рассчитываем на сотрудничество с HyPoint по интеграции систем водородных топливных элементов следующего поколения для транспорта eVTOL и рынка городской воздушной подвижности… Мощный, на 100% экологически чистое топливо, водород - это ключ к будущему самолетов eVTOL".

Как сообщало издание "Комментарии", в Европе впервые сертифицировали полностью электрический самолет.

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