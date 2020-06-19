Искусственный интеллект смог воссоздать картины знаменитых художников

Человечество еще не научилось путешествовать назад в прошлое, чтобы увидеть как Моне или Ван Гог создавали свои шедевры, но искусственный интеллект способен предложить нечто не менее интригующее. Исследователи Массачусетского технологического института создали систему машинного обучения Timecraft, которая может определить, как создавалась картина, и воссоздать вероятные мазки известных художников. Искусственный интеллект был сначала обучен на 200 видеороликах с замедленной съемкой цифровых и акварельных картин, после чего ученые создали сверхточную нейронную сеть, чтобы "деконструировать" художественные работы на основе того, что они узнали.

Результаты получились неидеальными, но более эффективными, чем ожидалось с самого начала. Timecraft показал лучшие результаты, чем уже существующие тесты в более чем 90% случаев. И когда он использовался для воссоздания картин, для которых уже есть видеоролики с интервальной съемкой, то сумел ввести в заблуждение людей, которые участвовали онлайн-опросе и пытались отличить оригинал от копии, созданной Timecraft.





Помимо уроков виртуальной истории, эта разработка может быть полезной для иллюстрации общих приемов рисования для новичков. Например, если речь идет о правильном создании фона или рисования портретов с натуры.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект заменит сотрудников Microsoft.

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