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Google начнет проверять подлинность изображений

В поисковой системе Google появится ярлык "Проверка фактов", который поможет отличить подлинные изображения от поддельных

сегодня, 13:34
Автор:

Зинченко Павел
Google начнет проверять подлинность изображений

Компания Google добавляет новую функцию в свою популярную поисковую систему. Теперь она будет иметь ярлык "Проверка фактов" в результатах поиска изображений, чтобы проверить визуальный контент. Функция начнет действовать с сегодняшнего дня.

Ярлык проверки фактов можно найти на миниатюрах изображений в категории "Поиск изображений". Он будет использоваться для поиска в новостях. Согласно заявлению Google: "Фотографии и видео - это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с происхождением, подлинностью или контекстом изображения".

Другими словами, появилась новая функция, которая помогает людям отличать подлинные изображения от поддельных и, возможно, вводящих в заблуждение источников. Эти ярлыки также помогут пользователям принимать обоснованные решения относительно контента, который они хотят видеть. 

Если пользователь нажимает на изображение, чтобы развернуть его, результат поиска, проверенный по факту, также отображает предварительный просмотр изображения вместе с краткой информационной сводкой, содержащейся на веб-странице. Примечательно, что эти проверки фактов присутствуют только в независимых, авторитетных источниках, и в настоящее время неизвестно, какие критерии нужны издателю, чтобы также попадать под эту категорию. Алгоритм определяет надежные источники и отмечает их.

Как сообщало издание "Комментарии", в Google Play стартовало тестирование важной функции.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/06/23/google-brings-fact-check-label-to-image-search-results-to-help-verify-content/
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