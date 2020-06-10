Google Maps будут показывать ограничения на передвижение из-за карантина

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Антон Корнилов
Карты от технологической компании Google начнут
показывать ограничения на передвижение своих пользователей в условиях
общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
блоге Google на официальном сайте компании.
Google Maps планируют отправлять соответствующие оповещения с
ограничениями работы пограничных пунктов пропуска, но только если будет
получать официальную информацию об этом от представителей власти стран и
городов.
Благодаря новой функции пользователи также смогут узнать о
загруженности общественного транспорта, ограниченном расписании или отмене
некоторых маршрутов, а также по времени отследить минимальную загруженность
остановок.
Разумеется, Google Maps будут напоминать своим пользователям о важности ношения
масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции. Обновление
планируют запустить сначала в США, Великобритании, Бельгии, Австралии, Франции,
Испании и некоторых других странах.
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