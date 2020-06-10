Google Maps будут показывать ограничения на передвижение из-за карантина

Карты от технологической компании Google начнут показывать ограничения на передвижение своих пользователей в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в блоге Google на официальном сайте компании.

Google Maps планируют отправлять соответствующие оповещения с ограничениями работы пограничных пунктов пропуска, но только если будет получать официальную информацию об этом от представителей власти стран и городов.

Благодаря новой функции пользователи также смогут узнать о загруженности общественного транспорта, ограниченном расписании или отмене некоторых маршрутов, а также по времени отследить минимальную загруженность остановок.

Разумеется, Google Maps будут напоминать своим пользователям о важности ношения масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции. Обновление планируют запустить сначала в США, Великобритании, Бельгии, Австралии, Франции, Испании и некоторых других странах.

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