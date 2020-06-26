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Google добавляет функцию групповых видеозвонков

В групповых видеоконференциях Google смогут принимать участие более тридцати человек

сегодня, 16:08
Автор:

Павел Зинченко
Google добавляет функцию групповых видеозвонков

Компания Google сообщила сегодня в своем блоге о новых способах использования преимуществ интеллектуальных видеоэкранов для пользователей путем предоставления групповых функций видео на устройствах.

Групповые звонки через Zoom, Google Meet и другие службы видеоконференций стали более распространенными, поскольку всемирная пандемия COVID-19 вынудила многих людей укрыться в своих домах и ограничить физическое общение с друзьями, семьей и коллегами по работе. Интеллектуальные дисплеи, казалось бы, являются хорошим решением для потребности в новых формах подключения видео, но были ограничены видео-чатами один на один. Сегодняшнее объявление от Google сообщает о добавлении групповых звонков в качестве функции интеллектуальных дисплеев.

Google сообщил, что пользователи могут разместить до 32 человек в групповом видеозвонке. В объявлении упоминается "умный" дисплей Google Nest Hub Max, но новая функция также поддерживается на "смарт-дисплее LG XBOOM AI ThinQ WK9, BL Link View и 8-дюймовом и 10-дюймовом интеллектуальных дисплеях Lenovo".

Существует также возможность присоединиться к собранию, которого нет в вашем календаре. После команды "Эй, Google, присоединяйся к встрече", откроется диалоговое окно с опцией "ввести код встречи". Так пользователь сможет ввести свой код собрания и быть на связи. Эта функция доступна только на интеллектуальном дисплее Nest Hub Max.

Goolge также указал, что эта бета-программа требует, чтобы администраторы G Suite зарегистрировали свой домен в G Suite с помощью бета-программы Google Assistant. 

Как сообщало издание "Комментарии", работники Google протестуют против сотрудничества с полицией.


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Источник: https://voicebot.ai/2020/06/25/google-adds-group-video-calling-to-smart-displays-and-google-meet-via-g-suite-has-a-beta-program-for-nest-hub-max/
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