Google добавляет функцию групповых видеозвонков

Компания Google сообщила сегодня в своем блоге о новых способах использования преимуществ интеллектуальных видеоэкранов для пользователей путем предоставления групповых функций видео на устройствах.

Групповые звонки через Zoom, Google Meet и другие службы видеоконференций стали более распространенными, поскольку всемирная пандемия COVID-19 вынудила многих людей укрыться в своих домах и ограничить физическое общение с друзьями, семьей и коллегами по работе. Интеллектуальные дисплеи, казалось бы, являются хорошим решением для потребности в новых формах подключения видео, но были ограничены видео-чатами один на один. Сегодняшнее объявление от Google сообщает о добавлении групповых звонков в качестве функции интеллектуальных дисплеев.

Google сообщил, что пользователи могут разместить до 32 человек в групповом видеозвонке. В объявлении упоминается "умный" дисплей Google Nest Hub Max, но новая функция также поддерживается на "смарт-дисплее LG XBOOM AI ThinQ WK9, BL Link View и 8-дюймовом и 10-дюймовом интеллектуальных дисплеях Lenovo".



Существует также возможность присоединиться к собранию, которого нет в вашем календаре. После команды "Эй, Google, присоединяйся к встрече", откроется диалоговое окно с опцией "ввести код встречи". Так пользователь сможет ввести свой код собрания и быть на связи. Эта функция доступна только на интеллектуальном дисплее Nest Hub Max.

Goolge также указал, что эта бета-программа требует, чтобы администраторы G Suite зарегистрировали свой домен в G Suite с помощью бета-программы Google Assistant.

Как сообщало издание "Комментарии", работники Google протестуют против сотрудничества с полицией.

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