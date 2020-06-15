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Британский регулятор инициировал расследование против Facebook

Регуляторы проверяют законность поглощения Facebook популярной поисковой системы

сегодня, 10:55
Автор:

Зинченко Павел
Британский регулятор инициировал расследование против Facebook

Поглощение Facebook Giphy, поисковой системы для забавных изображений реакции, находится под пристальным вниманием британского антимонопольного органа. Обширная библиотека Giphy для создания коротких-видео анимаций пользуется огромной популярностью в приложениях Facebook. Но она также обеспечивает анимацию для конкурентов социальной сети, таких как TikTok, Snapchat и Twitter. Теперь Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) расследует, является ли покупка нарушением. Регулятор направил исполнительный приказ в Facebook, фактически приостановив любое слияние компаний до завершения расследования.

Объявляя о приобретении в мае этого года, Facebook заявил, что половина трафика Giphy поступает из приложений Facebook, включая Whatsapp и Instagram. Но также сообщается, что сделка стоимостью 400 млн долларов не повлияет на сделки с другими партнерами. CMA, однако, заявило, что расследует вопрос о том, может ли приобретение "привести к существенному снижению конкуренции". Регулятор приглашает стороны высказывать свое мнение до 3 июля, дата принятия окончательного решения не определена.

Принудительное исполнение решения означает, что Facebook должен отделять компанию, персонал и технологии Giphy от самого Facebook - если только он не получил предварительного письменного разрешения от CMA.

Facebook сообщает, что планирует объединить компанию со своей команду Instagram, где Giphy предоставляет "наклейки", которые пользуются наибольшей популярностью. Представитель компании Facebook сказал, что Giphy "улучшает предложения Instagram, предоставляя людям больше возможностей и инструментов".

Как сообщало издание "Комментарии", техногигантов обязуют отчитываться перед европейцами.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-53024932
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