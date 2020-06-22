Британцы разработали технологию оцифровки животных

Исследователи разработали технологию захвата движения, которая позволяет пользователям оцифровывать собаку без костюма захвата движения, используя только одну камеру. Ученые-компьютерщики из CAMERA, исследовательского центра захвата движений в Университете Бата, оцифровали движения 14 различных пород собак, которые были жителями местного дома Bath Cats 'and Dogs' Home (BCDH).

В специальных костюмах для захвата движений с маркерами собаки снимались под присмотром их дрессировщиков из BCDH, выполняя различные движения в рамках программы обучения. Затем исследователи использовали данные с костюмов, чтобы создать компьютерную модель, которая может точно прогнозировать и воспроизводить позы собак, когда они тренируются без костюмов захвата движения.

Эта модель позволяет получать трехмерную цифровую информацию о собаках и их движении без маркеров и дорогостоящего оборудования, с помощью одной RGBD-камеры,- сообщают исследователи. Камеры RGBD использовались, поскольку они также записывают расстояние от камеры для каждого пикселя. В этом заключается главное отличие от обычных цифровых камер,которые записывают только красный, зеленый и синий (RGB) цвета в каждом пикселе изображения.

Технология захвата движения уже широко используется в индустрии развлечений. Например, актеры носят костюм, усеянный белыми маркерами, которые затем точно отслеживаются в трехмерном пространстве несколькими камерами, снимающими изображения под разными углами. Затем данные о движении могут быть перенесены на цифрового персонажа для использования в фильмах или компьютерных играх.



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