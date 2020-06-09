Apple запатентовала технологию дистанционного селфи

Компания Apple представила технологию, которая позволила бы пользователям получать "групповые селфи" в соответствии с недавно выданным патентом. Как сообщается в Протоколе, патент может быть способом, позволяющим пользователям делать групповые селфи друг с другом, придерживаясь руководящих принципов социального дистанцирования.

Патент, впервые обнародованный Patently Apple, описывает технологию, которая позволит человеку с устройством Apple пригласить удаленных пользователей принять участие в групповом селфи, а затем объединить отдельные изображения в один продукт.

Согласно заявлению Apple, "синтетическою групповое селфи" может состоять из неподвижных изображений, сохраненных видеоизображений или потоковых видеоизображений в реальном времени и храниться как "многоресурсные объекты". Это означает, что пользователи могут изменять композицию группового селфи после его создания.

Apple не заявляет, ориентирована ли эта технология на iPhone, iPad или Macbook, но самая быстрая реализация была бы с мобильным устройством. Хотя во время пандемии коронавируса у этой технологии есть очевидные применения, Apple почти наверняка не учитывала социальное дистанцирование, когда впервые подала заявку на этот патент в 2018 году. Как и в случае с любым другим патентом, неясно, будет ли технология внедрена в устройство. Пока что идея остается теоретической.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple вынуждена закрыть свои магазины из-за гражданских волнений.

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