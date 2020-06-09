kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.06.2020

BTC/USD

9671.43

ETH/USD

242.48

LTC/USD

46.15

НБУ 09.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Apple запатентовала технологию дистанционного селфи
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple запатентовала технологию дистанционного селфи

Apple подала заявку на патент уникальной технологии дистанционирования задолго до начала пандемии

сегодня, 13:48
Автор:

Зинченко Павел
Apple запатентовала технологию дистанционного селфи

Компания Apple представила технологию, которая позволила бы пользователям получать "групповые селфи" в соответствии с недавно выданным патентом. Как сообщается в Протоколе, патент может быть способом, позволяющим пользователям делать групповые селфи друг с другом, придерживаясь руководящих принципов социального дистанцирования.

Патент, впервые обнародованный Patently Apple, описывает технологию, которая позволит человеку с устройством Apple пригласить удаленных пользователей принять участие в групповом селфи, а затем объединить отдельные изображения в один продукт.

Согласно заявлению Apple, "синтетическою групповое селфи" может состоять из неподвижных изображений, сохраненных видеоизображений или потоковых видеоизображений в реальном времени и храниться как "многоресурсные объекты". Это означает, что пользователи могут изменять композицию группового селфи после его создания.

Apple не заявляет, ориентирована ли эта технология на iPhone, iPad или Macbook, но самая быстрая реализация была бы с мобильным устройством. Хотя во время пандемии коронавируса у этой технологии есть очевидные применения, Apple почти наверняка не учитывала социальное дистанцирование, когда впервые подала заявку на этот патент в 2018 году. Как и в случае с любым другим патентом, неясно, будет ли технология внедрена в устройство. Пока что идея остается теоретической.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple вынуждена закрыть свои магазины из-за гражданских волнений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8399929/Apple-patents-synthetic-group-selfie-tech-enable-socially-distant-photo-shoots.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!