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Японский суперкомпьютер признан самым мощным в мире

Японские и американские суперкомпьютеры уверенно лидируют в списках лучших начиная с 1993 года

сегодня, 18:23
Автор:

Зинченко Павел
Японский суперкомпьютер признан самым мощным в мире

Японский суперкомпьютер был объявлен самым мощным в мире впервые за девять лет. Fugaku, разработанный научно-исследовательским институтом RIKEN и гигантом электроники Fujitsu, занял первое место в рейтинге скорости, который был объявлен на международной конференции экспертов в понедельник.

Компьютер установлен на объекте в городе Кобе, западная Япония. Fugaku превзошел другие суперкомпьютеры в четырех из шести основных категорий, включая скорость вычислений. Он достиг более 400 петафлопс, или квадриллионов операций с плавающей запятой, в секунду. Это было примерно в три раза быстрее, чем американский суперкомпьютер, который занимал первое место в предыдущем списке.

Fugaku также занял первые места в трех других категориях, измеряя производительность вычислительных методов для промышленного использования, приложений искусственного интеллекта и анализа больших данных. Чиновники RIKEN заявили, что Fugaku продемонстрировал лучшие и самые выдающиеся результаты в мире в основных категориях. Они выразили надежду, что Fugaku и его технологии помогут решить ряд социальных вопросов.

Впервые японский суперкомпьютер возглавил глобальный рейтинг со времени появления суперкомпьютера RIKEN K, предшественника Fugaku, в 2011 году. Суперкомпьютеры, разработанные в Японии и Соединенных Штатах, доминировали в списке с 1993 года, когда он впервые был создан, и до июня 2010 года. В их число входил японский симулятор Земли, который занимал первое место с 2002 по 2004 год.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания подключит компьютер к мозгу человека.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200623_29/#:~:text=A%20Japanese%20supercomputer%20has%20been,conference%20of%20experts%20on%20Monday.
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