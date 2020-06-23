Японцы используют искусственный интеллект для борьбы с контрабандой

Министерство финансов Японии представила план внедрения искусственного интеллекта и других передовых технологий для обнаружения контрабанды при таможенном досмотре.

Все более изощренные методы внедряются для борьбы с контрабандой наркотиков и поддельных товаров популярных брендов в условиях того, что трансграничные онлайн-покупки увеличивают объем мелких грузов, которые проходят через международные порты страны.

Министерство намеревается создать систему на основе искусственного интеллекта в течение следующих десяти лет или около того. Система будет анализировать груз на основе рентгеновских снимков и автоматически находить контрабанду вроде различных запрещенных препаратов. Министерство также собирается запустить в действие устройство, которое с помощью радиоволн обнаруживает наркотики, спрятанные в теле.

План также включает в себя увеличение количества беспилотных электронных таможенных ворот в аэропортах и введение круглосуточной консультационной службы по таможенным процедурам, которая также будет основана на AI.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект смог воссоздать картины знаменитых художников.

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