Американцы используют дроны для доставки книг

Многие американские штаты снимают большую часть карантинных ограничений, связаных с COVID-19. Теперь гражданам позволено хотя бы частично вернуться к предпандемической жизни. Но не все готовы снова выйти на улицу. И для этих людей у ​​Google есть хорошее решение.

Государственные школы в округе Монтгомери, штат Вирджиния, на прошлой неделе стали первыми в мире, кто предложил услугу доставки книг из библиотек с помощью беспилотников. "Идея заключается в том, чтобы открыть детям доступ к книгам, даже когда библиотеки закрыты из-за пандемии коронавируса", - сообщила Келли Пассек, работница библиотеки из средней школы в Блэксбурге.

Во время ограниченного пробного запуска учащиеся государственных школ округа Монтгомери могут запросить любую книгу из каталога, который насчитывает более 150 000 наименований, а затем получить ее с помощью беспилотника. Прямо к своему порогу, бесплатно.





Wing Aviation, дочерняя фирма материнской компании Google Alphabet, в прошлом году стала первой компанией по доставке с помощью беспилотников, получившей сертификат авиаперевозчика от Федерального авиационного управления. В октябре компания начала перевозить пакеты FedEx и Walgreens потребителям в Кристиансбурге, штат Вирджиния.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.

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