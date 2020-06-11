Amazon запретила полиции использовать свою систему распознавания лиц

Технологический гигант Amazon запретил полиции использовать свое неоднозначное программное обеспечение для распознавания лиц в течение года. Это произошло после того, как защитники гражданских прав выразили обеспокоенность по поводу возможного расистского предубеждения в технологии наблюдения. На этой неделе IBM также заявила, что прекратит предлагать свое программное обеспечение для распознавания лиц для "массового наблюдения или расового профилирования".

Решения следуют за растущим давлением на компании, чтобы они присоединились к протестам из-за смерти Джорджа Флойда, который был убит полицейским. Amazon заявила, что приостановление использования правоохранительными органами системы распознавания лиц Rekognition должно дать политикам США возможность принять закон, регулирующий использование этой технологии. Тем не менее, компания заявила, что она позволит организациям, которые занимаются борьбой с торговлей людьми, использовать эту технологию.

Как и другие системы распознавания лиц, Amazon Rekognition может использовать искусственный интеллект (AI), чтобы очень быстро сравнить изображение, например, с камеры телефона офицера, и попытаться сопоставить его с фотографиями, которые хранятся в полицейских базах данных.

В течение некоторого времени технология распознавания лиц подвергалась критике за потенциальную предвзятость. Исследования показали, что большинство алгоритмов с большей вероятностью ошибочно идентифицируют лица чернокожих и других меньшинств, чем белых. В прошлом Amazon защищала Rekognition от обвинений в предвзятости, продолжая предлагать его правоохранительным органам.

Американский союз гражданских свобод заявил, что любое использование системы распознавания лиц на кадрах полицейских камер должно быть запрещено, и что федеральное финансирование должно быть ограничено для местных правоохранительных органов, которые не ограничивают использование технологии таким образом.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon развернет сеть собственных солнечных электростанций.



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