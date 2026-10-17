Вторая Земля с двумя солнцами: ученые обнаружили неожиданную возможность в соседней звездной системе

Астрономы выяснили, что в двойной звездной системе 70 Змееносца теоретически может существовать планета размером с Землю, способная двигаться по стабильной орбите в зоне обитаемости. Это область вокруг звезды, где условия на поверхности потенциально позволяют воде сохраняться в жидком состоянии. О результатах исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, сообщает The Independent.

Космос. Фото: из открытых источников

Система 70 Змееносца находится относительно близко к Земле по космическим меркам. В ней две звезды, немного меньше и холоднее Солнца, вращаются вокруг общего центра масс. Несмотря на многолетние наблюдения, подтвержденных планет на орбите одной из этих звезд пока нет.

Исследователи решили проверить с помощью компьютерного моделирования, могла бы планета земной массы удерживаться на устойчивой орбите вокруг более крупной звезды. Ученые рассчитывали гравитационное взаимодействие объектов и меняли расстояние между предполагаемой планетой и звездой.

Как объяснил представитель исследовательской группы Скайлер Д'Анджолилло из Калифорнийского университета в Риверсайде, нестабильная орбита со временем может становиться все более вытянутой, пока планета не покинет систему. Повторные расчеты позволили определить области, в которых землеподобный мир мог бы оставаться на орбите.

Астрофизик Стивен Кейн отметил, что при поиске жизни за пределами Земли люди часто ориентируются на устройство Солнечной системы. Однако экзопланетные исследования показывают, что потенциально интересные миры могут находиться и в гораздо более необычных условиях — в том числе рядом с двумя звездами.

По данным, приведенным в публикации, среди примерно 6000 подтвержденных экзопланет лишь 14 обнаружили в системах с двойными звездами. Поэтому новый подход может помочь определить перспективные цели для дальнейших наблюдений.

Однако ученые пока не нашли в системе 70 Змееносца саму планету и не доказали наличие там жизни. Исследование показывает лишь, что стабильная орбита в потенциально пригодной для жидкой воды области физически возможна. Следующий шаг – дальнейшее изучение системы и поиск реального небесного тела.

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