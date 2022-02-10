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Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году

Вертолет в январе не совершал полеты из-за пылевых бурей

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий
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Минивертолет Ingenuity (Изобретательность) совершил первый полет на Марсе в 2022 году. Задержки были вызваны погодными условиями на Красной планете. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter. Вертолет в январе не совершал полеты из-за пылевых бурей. Подобные погодные явления обычно загрязняют солнечные батареи и уровень доступной энергии аппарата снижается. Главный исследователь миссии InSight Брюс Банердт изданию Futurism отмечал, что пылевые бури начались на Марсе резко в начале января и подвергли риску работу посадочного аппарата NASA InSight. Однако его возобновили уже в феврале.

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году

NASA (фото из открытых источников)

Аппарат Ingenuity совершил уже 19-й полет на Марсе с начала его миссии в 2021 году. Полет длился 99,98 секунды, а сам вертолет преодолел расстояние около 62 метров. Минивертолет "Находчивость" имеет вес только 1,8 килограмма и 1,2 метра диаметром. Главная цель аппарата состоит в изучении Марса из воздуха. Благодаря ему NASA получает множество фотографий с поверхности планеты и исследует ее. К операции также присоединили марсоход Perseverance (Настойчивость), изучающий ландшафт планеты, оценивающий природные ресурсы и риски для последующих миссий. Ожидается, что программа будет длиться два года, хотя, вероятно, ее продолжат.

Напомним, астрономы космического ведомства NASA запечатлели "антигероя астрономии". Снимок был опубликован на официальной странице ведомства. Черные дыры имеют плохую репутацию. Их считают голодными монстрами, пожирающими планеты и звезды, но недавние данные, полученные космической обсерваторией NASA Hubble, показывают обратное. В центре карликовой галактики черная дыра создает звезды, способствуя бурному формированию новых звезд в галактике.

Это эффект, противоположный тому, что наблюдается в более крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями, образуя пылающие струи плазмы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака, попавшие на пути этих струй, нагреваются выше их способности охлаждаться и образовывать звезды.





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Источник: https://twitter.com/NASAJPL/status/1491117225335738370
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