В NASA сообщили, когда астронавты вернутся на Землю

Космический корабль SpaceX Crew Dragon, скорее всего, вернется на Землю в августе, окончательно завершив испытательный полет на Международную космическую станцию ​​с астронавтами NASA Дуглас Херли и Бобом Бенкеном, сообщили во вторник высокопоставленные представители космического агентства NASA.

Точный график возвращения Херли и Бенкена на Землю будет зависеть от нескольких факторов, таких как производительность космического корабля Crew Dragon, ход их работы на космической станции и погодные условия в зонах посадки капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе. Об этом сообщил Кен Бауэрсокс, исполняющий обязанности заместителя администратора Управления по разведке и эксплуатации миссии NASA.

Во вторник Бауэрсокс заявил, что миссия Crew Dragon Demo-2 - первая миссия SpaceX с астронавтами - идет по плану, и капсула экипажа работает хорошо с момента ее запуска на ракете Falcon 9. Напомним, запуск прошел 30 мая из космического центра Кеннеди. Космический корабль Crew Dragon состыковался с космической станцией через один день.

Успешный старт Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после списания космического корабля в 2011 году. Перед запуском официальные представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может длиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

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