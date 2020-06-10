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В NASA сообщили, когда астронавты вернутся на Землю

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен должны вернуться на Землю в августе

сегодня, 14:21
Автор:

Зинченко Павел
В NASA сообщили, когда астронавты вернутся на Землю

Космический корабль SpaceX Crew Dragon, скорее всего, вернется на Землю в августе, окончательно завершив испытательный полет на Международную космическую станцию ​​с астронавтами NASA Дуглас Херли и Бобом Бенкеном, сообщили во вторник высокопоставленные представители космического агентства NASA.

Точный график возвращения Херли и Бенкена на Землю будет зависеть от нескольких факторов, таких как производительность космического корабля Crew Dragon, ход их работы на космической станции и погодные условия в зонах посадки капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе. Об этом сообщил Кен Бауэрсокс, исполняющий обязанности заместителя администратора Управления по разведке и эксплуатации миссии NASA.

Во вторник Бауэрсокс заявил, что миссия Crew Dragon Demo-2 - первая миссия SpaceX с астронавтами - идет по плану, и капсула экипажа работает хорошо с момента ее запуска на ракете Falcon 9. Напомним, запуск прошел 30 мая из космического центра Кеннеди. Космический корабль Crew Dragon состыковался с космической станцией через один день.

Успешный старт  Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после списания космического корабля в 2011 году. Перед запуском официальные представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может длиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

Как сообщало издание "Комментарии", арабы впервые заявили о своих притязаниях на Красную планету.


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Источник: https://spaceflightnow.com/2020/06/09/nasa-anticipates-august-return-for-hurley-and-behnken/
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