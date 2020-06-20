Телескоп NASA сделал невероятные снимки небесных тел

Туманность "Бабочка", официально обозначенная как NGC 6302, является одним из самых сложных и захватывающих небесных тел, изученных астрономами. Расположенная в созвездии Скорпиона, биполярная туманность на первый взгляд напоминает нежную бабочку. Но NASA считает, что c NGC 6302 все далеко не так просто. Туманность является остатком умирающей звезды, которая выбросила материал в космос, создав два отдельных облака газов, нагретых до 36 000 градусов Цельсия.

Снимки, сделанные с помощью телескопа Hubble, который принадлежит NASA и Европейскому космическому агентству (ЕКА), теперь показывают четкие S-образные узоры внутри туманности. S-образная форма - это газ, выдуваемый из центральной звезды на высокой скорости. Однако потоки невидимы невооруженным глазом и были захвачены камерой Hubble только в ближней инфракрасной области спектра от ионизированных атомов железа.

Джоэл Кастнер из Технологического института Рочестера заявил: "S-образная форма в выбросе железа из туманности "Бабочка" является настоящим откровением". S-образную форму можно проследить до ядра туманности, которое когда-то считалось домом для звезды, которая в пять раз тяжелее нашего Солнца.





Исследователи подозревают, что в середине туманности есть или были две звезды, кружащиеся вокруг друг друга, как пара фигуристов. Открывателем этого объекта является американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард, который впервые наблюдал за ним 1880 года.

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