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Телескоп NASA сделал невероятные снимки небесных тел

Космический телескоп прислал S-образные узоры внутри туманности "Бабочка"

сегодня, 01:20
Автор:

Зинченко Павел
Телескоп NASA сделал невероятные снимки небесных тел

Туманность "Бабочка", официально обозначенная как NGC 6302, является одним из самых сложных и захватывающих небесных тел, изученных астрономами. Расположенная в созвездии Скорпиона, биполярная туманность на первый взгляд напоминает нежную бабочку. Но NASA считает, что c NGC 6302 все далеко не так просто. Туманность является остатком умирающей звезды, которая выбросила материал в космос, создав два отдельных облака газов, нагретых до 36 000 градусов Цельсия.

Снимки, сделанные с помощью телескопа Hubble, который принадлежит NASA и Европейскому космическому агентству (ЕКА), теперь показывают четкие S-образные узоры внутри туманности. S-образная форма - это газ, выдуваемый из центральной звезды на высокой скорости. Однако потоки невидимы невооруженным глазом и были захвачены камерой Hubble только в ближней инфракрасной области спектра от ионизированных атомов железа.

Джоэл Кастнер из Технологического института Рочестера заявил: "S-образная форма в выбросе железа из туманности "Бабочка" является настоящим откровением". S-образную форму можно проследить до ядра туманности, которое когда-то считалось домом для звезды, которая в пять раз тяжелее нашего Солнца.


Исследователи подозревают, что в середине туманности есть или были две звезды, кружащиеся вокруг друг друга, как пара фигуристов. Открывателем этого объекта является американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард, который впервые наблюдал за ним 1880 года.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос.


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Источник: https://financial-press.uk/2020/06/18/nasa-news-beautiful-butterfly-nebula-reveals-how-violent-universe-is-hubble-pictures-science-news/
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