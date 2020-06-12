SpaceX готовится запустить новую партию спутников

Погодные условия вокруг станции ВВС США Кейп-Канаверал должны быть благоприятными для запуска на этой неделе ракеты SpaceX Falcon 9 с еще одной партией интернет-спутников Starlink. Об этом сообщил информационный портал Space Force.

Если команды придерживаются субботнего времени запуска, назначенного между 5:30 и 5:45 утра, погода в Стартовом комплексе 40 должна составлять около 80% "ходу" для попытки.

"Ожидается, что фронтальная граница войдет в необходимое состояние в конце пятницы и в субботу вместе с повышением влажности в тропиках. Эти две особенности принесут увеличивающиеся облака наряду с большим количеством атлантических ливней. Однако, общие условия все еще остаются благоприятными", - заявила в четверг 45-я эскадрилья погоды.

Субботний полет ознаменует девятую миссию - и 540 спутников - для Starlink, компании, которая намеревается предоставлять широкополосный интернет-сервис с низкой околоземной орбиты. Хотя SpaceX планирует задействовать тысячи спутников, чтобы обеспечить покрытие по всему миру, генеральный директор Илон Маск ранее заявил, что в первую очередь услуга будет предоставлена отдаленным регионам Северной Америки. Интернет-пакеты для военных, удаленных и недостаточно обслуживаемых клиентов могут быть предложены уже в конце этого года.

SpaceX также заявила, что будет быстро увеличивать количество спутников. По крайней мере, еще один запуск Starlink запланирован на конец июня, а затем несколько пройдет в другие месяцы лета.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос.

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