Непробиваемая защита Земли дала трещину: что обнаружили ученые после мощной солнечной бури

Землю окружают радиационные пояса, которые, как считали ученые, не пропускают к планете энергичные электроны. Однако солнечная буря в мае 2024 года показала, что эта защита не является непоколебимой: японский спутник зафиксировал опасные частицы внутри так называемой непроницаемой границы.

Земля из космоса на фоне солнечного света. Иллюстрация к материалу о радиационных поясах и влиянии солнечной активности на защиту нашей планеты. Фото: Pixabay / qimono

Что такое пояса Ван Аллена

Вокруг Земли расположены два радиационных пояса Ван Аллена — области, где магнитное поле удерживает энергичные протоны и электроны. Для спутников опасны "электроны-убийцы". Они разгоняются почти до скорости света, проникают сквозь защиту аппаратов и повреждают электронику. Для астронавтов эти частицы также представляют опасность.

В 2014 году зонды NASA обнаружили границу на расстоянии трех радиусов Земли от центра планеты. Считалось, что волны в холодной плазме рассеивают электроны и не позволяют им приблизиться к планете. Последующие исследования поставили это под сомнение.

Как солнечная буря пробила защиту

В мае 2024 года Землю накрыла магнитная буря высшего уровня G5. Она резко уменьшила количество холодной плазмы вокруг планеты, создав условия для усиления хоровых волн. Вместо того чтобы отбрасывать электроны, они, похоже, ускоряли их внутри защитной зоны.

Японский спутник Arase зафиксировал рост количества ультрарелятивистских электронов. Поток частиц с энергией около трех мегаэлектронвольт увеличился более чем в 5000 раз. Последовательное появление сначала менее, а затем более энергичных электронов свидетельствовало о том, что они ускорялись непосредственно внутри барьера.

Уровень таких частиц снижался вплоть до октября 2024 года. Ученые считают, что открытие поможет точнее оценивать радиационные риски для спутников и прогнозировать космическую погоду.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что спутники показали гигантского "паука" из Австралии