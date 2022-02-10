На Марс за 45 дней: ученые предложили революционную идею доставки людей на Красную планету

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Карина Ожерельева
Мог ли лазер отправить космический корабль на Марс? Это предложенная миссия группы из Университета Макгилла, разработанная для удовлетворения запроса NASA. Лазер, 10-метровый массив на Земле, нагревал бы водородную плазму в камере позади космического корабля, создавая тягу из газообразного водорода и отправляя его на Марс всего через 45 дней. Там он бы тормозил в атмосфере Марса. Об этом сообщает Phys.org.
Лазерно-тепловой космический корабль на орбите Земли в ожидании своего вылета – Phys.org
В 2018 году NASA поставило перед инженерами задачу разработать миссию на Марс, которая доставляла бы полезную нагрузку не менее 1000 килограммов не более чем за 45 дней, а также длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы.
Краткое время доставки мотивируется желанием переправить грузы и, когда-нибудь, астронавтов на Марс, минимизируя их влияние губительного воздействия галактических космических лучей и солнечных бурь. SpaceX Илона Маска предполагает, что путешествие человека в Марс займет шесть месяцев с его ракетами на химической основе.
Концепция Макгилла, которая называется лазерно-тепловым движением, опирается на набор инфракрасных лазеров на Земле, диаметром 10 метров, объединяющих множество невидимых инфракрасных лучей, каждый с длиной волны около одного микрона, для общей мощности 100 мегаватт – электрическая мощность, необходимая для примерно 80 000 домохозяйств.
Когда излучение прекращается, полезный груз улетает со скоростью почти 17 километров в секунду по отношению к Земле — достаточно быстро, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов.
Как сообщали ранее "Комментарии", вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году.
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