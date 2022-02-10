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На Марс за 45 дней: ученые предложили революционную идею доставки людей на Красную планету

Корабли на Красную планету предлагают запускать с помощью лазера

сегодня, 12:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Мог ли лазер отправить космический корабль на Марс? Это предложенная миссия группы из Университета Макгилла, разработанная для удовлетворения запроса NASA. Лазер, 10-метровый массив на Земле, нагревал бы водородную плазму в камере позади космического корабля, создавая тягу из газообразного водорода и отправляя его на Марс всего через 45 дней. Там он бы тормозил в атмосфере Марса. Об этом сообщает Phys.org.

На Марс за 45 дней: ученые предложили революционную идею доставки людей на Красную планету

Лазерно-тепловой космический корабль на орбите Земли в ожидании своего вылета – Phys.org

В 2018 году NASA поставило перед инженерами задачу разработать миссию на Марс, которая доставляла бы полезную нагрузку не менее 1000 килограммов не более чем за 45 дней, а также длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы.

Краткое время доставки мотивируется желанием переправить грузы и, когда-нибудь, астронавтов на Марс, минимизируя их влияние губительного воздействия галактических космических лучей и солнечных бурь. SpaceX Илона Маска предполагает, что путешествие человека в Марс займет шесть месяцев с его ракетами на химической основе.

Концепция Макгилла, которая называется лазерно-тепловым движением, опирается на набор инфракрасных лазеров на Земле, диаметром 10 метров, объединяющих множество невидимых инфракрасных лучей, каждый с длиной волны около одного микрона, для общей мощности 100 мегаватт – электрическая мощность, необходимая для примерно 80 000 домохозяйств.

Когда излучение прекращается, полезный груз улетает со скоростью почти 17 километров в секунду по отношению к Земле — достаточно быстро, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов.

"Лазерно-тепловое движение обеспечивает быстрые транспортные миссии весом 1 тонну с лазерными решетками размером с волейбольную площадку – то, что лазерно-электрический двигатель может сделать только с массивами километрового класса", – говорит Эммануэль Дюпле, ведущий автор исследования, работавший над проектом в течение двух лет.

Как сообщали ранее "Комментарии", вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году.


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Источник: https://phys.org/news/2022-02-laser-mars.html
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