На Марс за 45 дней: ученые предложили революционную идею доставки людей на Красную планету

Мог ли лазер отправить космический корабль на Марс? Это предложенная миссия группы из Университета Макгилла, разработанная для удовлетворения запроса NASA. Лазер, 10-метровый массив на Земле, нагревал бы водородную плазму в камере позади космического корабля, создавая тягу из газообразного водорода и отправляя его на Марс всего через 45 дней. Там он бы тормозил в атмосфере Марса. Об этом сообщает Phys.org.

Лазерно-тепловой космический корабль на орбите Земли в ожидании своего вылета – Phys.org

В 2018 году NASA поставило перед инженерами задачу разработать миссию на Марс, которая доставляла бы полезную нагрузку не менее 1000 килограммов не более чем за 45 дней, а также длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы.

Краткое время доставки мотивируется желанием переправить грузы и, когда-нибудь, астронавтов на Марс, минимизируя их влияние губительного воздействия галактических космических лучей и солнечных бурь. SpaceX Илона Маска предполагает, что путешествие человека в Марс займет шесть месяцев с его ракетами на химической основе.

Концепция Макгилла, которая называется лазерно-тепловым движением, опирается на набор инфракрасных лазеров на Земле, диаметром 10 метров, объединяющих множество невидимых инфракрасных лучей, каждый с длиной волны около одного микрона, для общей мощности 100 мегаватт – электрическая мощность, необходимая для примерно 80 000 домохозяйств.

Когда излучение прекращается, полезный груз улетает со скоростью почти 17 километров в секунду по отношению к Земле — достаточно быстро, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов.

"Лазерно-тепловое движение обеспечивает быстрые транспортные миссии весом 1 тонну с лазерными решетками размером с волейбольную площадку – то, что лазерно-электрический двигатель может сделать только с массивами километрового класса", – говорит Эммануэль Дюпле, ведущий автор исследования, работавший над проектом в течение двух лет.

Как сообщали ранее "Комментарии", вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!