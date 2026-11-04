Курт Рассел увидел НЛО и даже не понял этого: что произошло той загадочной ночью над США

13 марта 1997 года актер Курт Рассел стал свидетелем загадочного явления, даже не подозревая об этом. Во время полета над Аризоной он заметил в небе необычное скопление огней. Лишь спустя годы выяснилось, что это была одна из самых известных историй о НЛО в США.

Американский актер Курт Рассел на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2013 года. Фото: Wikimedia Commons.

В тот вечер Рассел пилотировал самолет, на котором перевозил Оливера Хадсона — сына своей партнерши Голди Хоун. Когда они приближались к аэропорту Финикса, пассажир обратил внимание на шесть огней, расположенных в небе в форме буквы V.

Актер не понял, что именно видит. Хадсон даже спросил, не грозит ли им опасность. Рассел ответил, что все в порядке, и связался с диспетчерами, чтобы сообщить о необычном явлении. Однако он не придал увиденному особого значения и даже не записал этот случай в бортовой журнал.

В ту же ночь загадочные огни заметили тысячи других людей. В период с 19:30 до 22:30 очевидцы сообщали о необычном явлении над Финиксом. Инцидент вошел в историю под названием "Огни Финикса" и стал одним из самых массовых случаев наблюдения НЛО.

Рассел узнал о масштабах события лишь через несколько лет. Однажды вечером он увидел, что Голди Хоун смотрит телепередачу об НЛО, в которой рассказывали о загадочных огнях над Финиксом. Услышав, что первым V-образную формацию заметил пилот, актер вспомнил собственный полет.

Рассел позвонил Оливеру Хадсону, чтобы спросить, помнит ли тот странные огни. Хадсон подтвердил, что помнит этот случай, хотя раньше никогда о нем не задумывался.

Впрочем, официальное объяснение оказалось менее фантастическим: Национальная гвардия ВВС США связала наблюдение с мощными сигнальными ракетами, которые сбрасывали военные самолеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил нечто странное в космосе