Крупный астероид стремительно приближается к Земле

Астероид 2009 PQ1 5 августа приблизится к Земле, сообщается на сайте Space Reference со ссылкой на NASA. Его размер составляет от 84 до 190 метров. Об этом сообщает mind

"2009 PQ1 будет четыре раза приближаться к Земле: 5 августа 2020 года, 24 февраля 2022 года, 10 августа 2137 года, 28 февраля 2139 года", – говорится на сайте NASA .

Отмечается, что 2009 PQ1 – очень маленький астероид, диаметр которого составляет от 84 до 190 метров, что примерно равно размерам футбольного поля. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.

Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года. Из-за близости к земной орбиты NASA классифицировали его как "околоземный астероид", который относится к группе Аполлонов – астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. При этом он не считается потенциально опасным, поскольку компьютерное моделирование исключает любую возможность столкновения космического объекта с нашей планетой.

В начале июня в NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163348 (2002 NN4).

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