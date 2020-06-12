Космическое агентство NASA перенесло запуск своего марсохода

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Зинченко Павел
Космическое агентство NASA отложило запуск своего марсохода Perseverance Mars до 20 июля. Это решение было принято после того, как команда инженеров определила, что ей нужно дополнительное время для устранения проблемы с оборудованием наземной системы. Запуск Perseverance Mars было ранее запланирован на 17 июля на ракете United Launch Alliance Atlas V 541.
"NASA и ULA теперь нацелены на понедельник, 20 июля, для запуска миссии Маrs 2020 Perseverance Rover на ракете Atlas V из комплекса Space Launch Complex-41 на мысе Канаверал военно-воздушной базы во Флориде", - сообщили представители NASA в обновленной информации. Запуск запланирован на 9.15 утра по восточному времени с двухчасовым окном, добавили они.
По словам генерального директора United Launch Alliance Тори Бруно, проблема связана с неисправным краном. "Кран теперь исправлен. Ракета в порядке", - написал Бруно в ответ на вопрос пользователя Twitter о причине задержки. Perseverance Rover, ученый-робот весом в 1025 кг, будет искать признаки прошлой микробной жизни на Марсе, а также собирать образцы для будущей транспортировки на Землю.
Он должен приземлиться на кратере Марса Джезеро 18 февраля 2021 года. Perseverance является частью более крупной программы, которая включает в себя миссии на Луну как способ подготовки к исследованию человеком Красной планеты. К 2024 году NASA обеспечит устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг нее к 2028 году в соответствии с планами лунных исследований NASA Artemis.
Как сообщало издание "Комментарии", в NASA сообщили, когда астронавты вернутся на Землю.
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