Компания SpaceX разрабатывает плавучий космодром

Компания SpaceX планирует построить "плавающие космические порты сверхтяжелого класса" для полетов на Марс и Луну, а также для "гиперзвуковых путешествий вокруг Земли". Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.

Откровение Маска пришло вскоре после того, как энтузиаст SpaceX осветил недавнюю вакансию в частной космической компании для "инженеров и техников по проектированию и строительству оперативной морской ракеты".

Отвечая пользователю, который спрашивал, будет ли объект достаточно близко к берегу, чтобы люди могли насладиться зрелищем запуска ракеты, Маск сказал, что платформа должна быть "достаточно далеко от берега, чтобы не беспокоить густонаселенные районы". Но добавил, что любому, кто имеет лодку, будет позволено пребывать в нескольких милях от космодрома, чтобы увидеть старт с близкого расстояния.

Другой пользователь спросил, будет ли идея включать обновление нефтяных платформ и подключение их к суше с использованием разрабатываемой Маском системы транспортировки Hyperloop. "В значительной степени", - ответил предприниматель-миллиардер.



Напомним, ранее SpaceX успешно приземляет свои ракеты Falcon 9 на баржи в океане с 2016 года. Но использование плавающего космодрома для запуска еще большей ракеты - скорее всего, ее сверхтяжелого ракеты-носителя и космического корабля Starship - является интересной перспективой и будет частью программы компании по разработке ракетной системы многоразового использования.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос.

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