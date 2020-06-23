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Китай завершил создание собственной спутниковой системы

Китай может больше не полагаться на американскую систему глобального позиционирования

сегодня, 12:29
Автор:

Зинченко Павел
Китай завершил создание собственной спутниковой системы

Китай успешно вывел на орбиту последний спутник в своей навигационной системе BeiDou-3. Таким образом китайское государство укрепило свои позиции, как одного из ведущих участников космической гонки. Запуск, который прошел сегодня, позволит Китаю больше не полагаться на принадлежащую правительству США систему глобального позиционирования (GPS).

Китайская сеть стоимостью 10 миллиардов долларов США состоит из 35 спутников и обеспечивает глобальное навигационное покрытие. Ее разработка и создание связаны с ростом напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном в связи с коронавирусом, торговлей и Гонконгом.

Запуск спутника был запланирован на прошлую неделю, но был отложен после того, как были обнаружены технические проблемы с ракетой в предстартовых испытаниях. Третья версия навигационной спутниковой системы Beidou (BDS) предлагает альтернативу российской системе ГЛОНАСС, европейской системе Galileo, а также американской системе GPS. Планы на будущее предусматривают поддержку более доступной и интегрированной системы, которая должна быть запущена к 2035 году, с ядром BDS.

Первая версия BeiDou, что означает "Большая Медведица", была выведена из эксплуатации в 2012 году. За последние 20 лет космическая программа Китая быстро развивалась, поскольку Пекин предоставил значительные средства на разработку собственных высокотехнологичных систем в стране.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX выбрала первых туристов, которых отправят в космос.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-53132957
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