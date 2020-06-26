Астрономы обнаружили две уникальных экзопланеты

Астрономы обнаружили две супер-Земли вокруг звезды Gilese 887, которая находится примерно в 11 световых годах от нашей планеты. Две экзопланеты называются Gilese 887b и Gilese 887c. Ученые утверждают, что они могут "потенциально содержать жизнь". Супер-Землями называют планеты, масса которых выше, чем у Земли, но существенно ниже, чем у Нептуна и Урана. Астрономы, возглавляемые Сандрой Джефферс из Геттингенского университета в Германии, опубликовали новое исследование об этих экзопланетах в журнале Science.

В журнале подробно рассказывается о новом открытии этих двух супер-Земель, вращающихся вокруг самой яркой звезды, "красного карлика" GJ 887. Это открытие является огромным скачком в поиске, цель которого выяснить, не одиноки ли мы во вселенной. Возможно, самая захватывающая вещь в этих двух новых супер-Землях заключается в том, что они лежат рядом с обитаемой зоной "красного карлика", где вода может существовать в жидкой форме. Ученые отмечают, что эти новые планеты могут иметь более толстые атмосферы, чем Земля, и потенциально содержать жизнь.

Основываясь на своих выводах, астрономы утверждают, что две экзопланеты имеют короткие орбиты, всего 9,3 и 21,8 дня. Это указывает на то, что две супер-Земли движутся быстро, даже намного быстрее чем Меркурий. Ученые также оценивают температуру Gliese 887c в около 70 градусов по Цельсию.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустит крупнейший телескоп для поиска инопланетной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!