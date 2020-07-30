Airbus построит грузовой спутник для марсианских миссий

Французское подразделение компании Airbus построит спутник, который доставит первые образцы марсианских пород на Землю. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

"Французское подразделение Airbus построит огромный спутник, который доставит первые образцы марсианских пород на Землю", - говорится в сообщении.



Сначала новый марсоход американского космического агентства NASA Perseverance соберет эти материалы на Красной планете, а потом ракета отправит на орбиту.



Задача спутника Airbus - забрать эти упакованные образцы и доставить на Землю. Ожидается, что совместный американо-европейский проект будет стоить миллиарды и продлится больше декады. Ученые убеждены, что такой способ будет лучшим, чтобы выяснить, существовало ли вообще когда-нибудь жизнь на Марсе.

Отмечается, что любые собранные доказательства с Марса, вероятно, будут противоречивыми и будут требовать проверки мощными аналитическими инструментами, которые сейчас можно найти только в лабораториях на Земле.

Как сообщало издание "Комментарии", первые полеты аэротакси CityAirbus начнутся в 2021 году.



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