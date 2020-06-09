Знаменитый японский робот будет переквалифицирован

Японская компания Mira Robotics разработала своего робота Ugo, чтобы поддержать сокращающуюся рабочую силу в Японии. Теперь же, когда угроза коронавируса сохраняется, японский стартап предлагает свою разработку в качестве инструмента для борьбы с пандемией. Об этом сообщил генеральный директор компании Кен Мацуи.

"Коронавирус создал потребность в роботах, потому что они могут уменьшить прямой контакт между людьми", - заявила Мацуи агентству Reuters на семинаре своей компании в Кавасаки, недалеко от Токио. Мацуи подчеркнул, что услугами робота уже готовы воспользоваться в Сингапуре и Франции.

Последняя особенность робота-аватара с дистанционным управлением - это ручное приложение, которое использует ультрафиолетовый свет для уничтожения вирусов на дверных ручках.

Ugo от Mira Robotics представляет собой пару роботизированных манипуляторов с регулируемой высотой, установленных на колесах, управляемых дистанционно через беспроводное соединение с ноутбуком и игровым контроллером. Лазер для измерения дальности, установленный на основании, помогает ориентироваться, в то время как панель сверху отображает глаза, чтобы сделать робота более дружелюбным.

Мацуи заявил, что обучение робота занимает около 30 минут, и каждый оператор может управлять четырьмя машинами одновременно. Он добавил, что Ugo, арендная плата которого составляет около 1000 долларов в месяц, может использоваться в качестве охранника, проводить проверки оборудования и чистить туалеты и другие помещения в офисных зданиях.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы продолжают занимать места людей в ресторанном бизнесе.





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