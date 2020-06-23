Робот научился зашивать рваные раны

Робот "смотрел" видео о методах хирургии, чтобы научиться зашивать человеческие раны. В рамках исследовательского проекта ученые подали 78 замедленных фильмов, показывающих медицинские процедуры, в алгоритму искусственного интеллекта, который был связан с парой автоматических клещей, запрограммированных на работу с иглой и нитью.

Целью исследования "имитационного обучения", проведенного учеными из Калифорнийского университета в Беркли, было обучение искусственного интеллекта аналогично полуавтономным машинам или программному обеспечению машинного обучения, предназначенному для изучения сложных юридических документов.

После того, как видео были проанализированы, и движения были изучены, задачи по наложению швов были разбиты на программируемые действия, такие как "вставка иглы", "извлечение иглы" и "сдача иглы". Исследователи заявили, что это позволило их системе глубокого обучения, названной Motion2Vec, проинструктировать руки робота зашивать искусственные раны с точностью около 85%.

Это может означать, что в будущем они будут работать под наблюдением хирургов, выполняя повторяющиеся задачи в области здравоохранения, в то же время освобождая коллег-людей, чтобы те могли сосредоточиться на более сложных процедурах. Тем не менее, текущая система сшивания еще не готова для использования на реальных пациентах, так как она все еще имеет 9,4 мм ошибки.





Руководитель исследования доктор Аджай Танвани заявил: "Давняя цель в области искусственного интеллекта состоит в том, чтобы изучать новые навыки, наблюдая за людьми. Изучение навыков манипуляции на видео-демонстрациях путем имитации может обеспечить масштабируемую альтернативу".

Как сообщало издание "Комментарии", роботы продолжают занимать места людей в ресторанном бизнесе.

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