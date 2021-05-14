Xiаomi выпустила в Украине свой новый топовый смартфон: цены и характеристики

В Украине начали принимать предзаказы на новый флагманский смартфон от Хiаomi.

Mi 11i от Xiаomi - фото: из открытых источников

Так, китайская корпорация Xiаomi, которая занимает третье место по производству смартфонов в мире объявила о приеме предзаказов на свой новый смартфон Xiаomi Mi 11i. Компания решила первое время продавать свои телефоны сразу со скидкой в 2 300 гривен. Таким образом люди, которые успеют приобрести гаджет до 19 мая, купят его за 18 699 вместо 20 999 гривен. По этой цене вам предложат смартфон на 256 гигабайт встроенной памяти цвета "чёрный космос".



Как мы уже отметили, Mi 11i является флагманским смартфоном, и поэтому имеет топовые характеристики. Например, в нём установлен процессор Snapdragon 888, экран Amoled на 6.67 дюймов с поддержкой HDR 10+ и частотой обновления 120 герц. Корпус будет выполнен из стекла, а его толщина не будет достигать даже сантиметра (если быть точнее – 7.8 мм), на нём будет располагаться датчик отпечатков пальцев. Кроме того, как и во всех новых смартфонах, в разделе будет несколько камер сзади, одна из них – на 120 мегапикселей, а также аккумулятор на 4520 мАч. Новинку можно будет приобрести во всех официальных магазинах, а также у их партнеров.

Для справки: первый смартфон Xiаomi был выпущен в 2011 году, а уже через год компания представила его новую версию Mi 2, которую за год продали в количестве 10 миллионов единиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что Nokia начинает продавать в Украине свой новый смартфон, а также о том, чем Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5.

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