kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9387.19

ETH/USD

239.31

LTC/USD

43.30

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Смартфоны превратились в ключи от автомобилей
commentss НОВОСТИ Все новости

Смартфоны превратились в ключи от автомобилей

Смартфоны Apple получили новую функцию, которая позволит открывать и заводить автомобиль

сегодня, 16:45
Автор:

Зинченко Павел
Смартфоны превратились в ключи от автомобилей

Компания Apple объявила об обновлении своей операционной системы iPhone. Обновление позволит водителям использовать свои iPhone в качестве цифровых ключей для разблокировки и запуска автомобилей.

Чтобы осуществить действие, водителю придется соединить свой iPhone (или Apple Watch) с автомобилем, который поддерживает новую функцию, названную CarKey. После этого смартфон нужно поднести к считывающему устройству для ближней радиосвязи автомобиля, который расположен обычно внутри или вокруг ручки двери автомобиля.

В зависимости от того, как пользователь настраивает свой профиль, ему может потребоваться выполнить сканирование лица или отпечатков пальцев, чтобы разблокировать свой автомобиль. Он также может использовать "экспресс-режим" для пропуска биометрического сканирования. Оказавшись внутри, iPhone водителя может быть в его кармане или сумке и все равно заводить машину.

Пользователи нового Apple CarKey также смогут обмениваться цифровыми ключами с членами семьи или другими доверенными контактами через iMessage, с ограничениями или без них. Например, владелец транспортного средства может ограничить время, в течение которого получатель общего ключа имеет доступ к автомобилю.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple запатентовала технологию дистанционного селфи.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2020/06/22/apple-ios-14-turns-iphone-into-car-key.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!