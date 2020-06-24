Смартфоны превратились в ключи от автомобилей

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Зинченко Павел
Компания Apple объявила об обновлении своей операционной системы iPhone. Обновление позволит водителям использовать свои iPhone в качестве цифровых ключей для разблокировки и запуска автомобилей.
Чтобы осуществить действие, водителю придется соединить свой iPhone (или Apple Watch) с автомобилем, который поддерживает новую функцию, названную CarKey. После этого смартфон нужно поднести к считывающему устройству для ближней радиосвязи автомобиля, который расположен обычно внутри или вокруг ручки двери автомобиля.
В зависимости от того, как пользователь настраивает свой профиль, ему может потребоваться выполнить сканирование лица или отпечатков пальцев, чтобы разблокировать свой автомобиль. Он также может использовать "экспресс-режим" для пропуска биометрического сканирования. Оказавшись внутри, iPhone водителя может быть в его кармане или сумке и все равно заводить машину.
Пользователи нового Apple CarKey также смогут обмениваться цифровыми ключами с членами семьи или другими доверенными контактами через iMessage, с ограничениями или без них. Например, владелец транспортного средства может ограничить время, в течение которого получатель общего ключа имеет доступ к автомобилю.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple запатентовала технологию дистанционного селфи.
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