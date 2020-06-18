Samsung запатентовала камеры с уникальным механизмом

С каждым поколением производители смартфонов совершенствовались, а в некоторых случаях даже увеличивали количество датчиков изображения для своих смартфонов. Теперь, недавний патент Samsung показал новое устройство, которое имеет колоссальные шесть камер сзади, включая перископический объектив.

Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 года в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Патент был опубликован ранее на прошлой неделе. Хотя модуль камеры с шестью датчиками привлекает внимание, основным аспектом этого модуля камеры является его механизм наклона для датчиков. Посмотрев на изображения в патенте, можно наблюдать, как датчики изображения могут наклоняться.





Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм сзади и телеобъектив. Эти датчики расположены горизонтально по три в каждом ряду и имеют светодиодную вспышку. В обычном режиме эти камеры обращены в прямом направлении вперед, но в "активном режиме" они могут наклоняться по горизонтали или вертикали.

Это позволяет датчикам достигать более широкого фокусного расстояния в целом и может даже помочь в создании панорамных снимков без перемещения самого смартфона. Кроме того, ходят слухи, что наклонные линзы предлагают "эффект панорамирования", что подразумевает размытый фон на панорамном изображении. Эта технология с подвижной линзой может также обеспечить одновременную работу 5 широкоугольных датчиков, чтобы обеспечить лучшее изображение, сшитое вместе.







К сожалению, эта форма матричных камер все еще слишком дорогая для массового производства, но она предлагает различные преимущества. Примером являются улучшенные снимки при слабом освещении за счет использования модуля массивной камеры. Обычные изображения также могут иметь более высокий динамический диапазон, и эффект боке может также нацеливаться на большее количество объектов по отдельности.

Как сообщало издание "Комментарии", вице-президенту Samsung удалось избежать ареста.

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