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Компания OPPO представит новую серию премиальных смартфонов

Новые флагманские смартфоны серии OPPO будут представлены уже в этом месяце

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Компания OPPO представит новую серию премиальных смартфонов

Компания OPPO выпустит новый "премиум" смартфон в Индии, сообщил сегодня руководитель компании в Twitter. Ранее китайская технологическая компания заявляла, что серия OPPO Reno 4, включающая OPPO Reno 4 и OPPO Reno 4 Pro, будет запущена в Индии с несколькими "локализованными функциями". Компания, однако, не уточнила точную дату запуска телефонов OPPO Reno 4 в стране.

Заявление поступило от вице-президента OPPO India Таслима Арифа в Twitter. В своем твите Ариф сообщил: "Виноградная лоза распространена и вполне законно! Радуйтесь успешному запуску OPPO Reno 4 Pro, но следите за новостями премиум-класса, которые откроют вам мир бесконечных возможностей!".

Как уже упоминалось, руководитель OPPO не поделился какими-либо подробностями относительно будущего премиального смартфона, а также остается неизвестной дата запуска серии OPPO Reno 4 в Индии. Компания также собирается запустить флагманскую серию OPPO Find X2 17 июня.

Компания также представила еще один премиальный телефон, OPPO Ace 2, еще в апреле. Напомним, что OPPO Ace 2 поставляется с Qualcomm Snapdragon 865 SoC в сочетании с объемом оперативной памяти до 12 ГБ и объемом встроенной памяти до 256 ГБ. Кроме того, телефон оснащен четырьмя задними камерами и поддерживает вспышку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводную быструю зарядку Air VOOC мощностью 40 Вт. 

Между тем цена OPPO Reno 4 установлена ​​на уровне 2999 юаней для базовой модели 8 ГБ + 128 ГБ, тогда как модель телефона объемом 8 ГБ + 256 ГБ будет продаваться по цене 3299 юаней. Цена OPPO Reno 4 Pro составляет 3799 юаней за базовую модель 8 ГБ + 128 ГБ, а вариант 12 ГБ + 256 ГБ стоит 4299 юаней. Оба телефона поступят в продажу в Китае с 12 июня.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила "умные" часы с датчиком ЭКГ.


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Источник: https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-launch-mysterious-premium-phone-oppo-reno-4-tasleem-arif-2243399
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