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Компания Microsoft представила антивирус для смартфонов

Антивирус Microsoft включает защиту от фишинга и блокировку небезопасных сетевых подключений

сегодня, 17:39
Автор:

Павел Зинченко
Компания Microsoft представила антивирус для смартфонов

Компания Microsoft выпускает предварительную версию своего антивирусного программного обеспечения для Android. Гигант программного обеспечения сообщил, что Windows  Defender пробивался к iOS и Android ранее в этом году, но не в полной мере описал, чего ожидать.

Антивирус для Android будет включать защиту от фишинга и обещает пойти дальше, чем встроенная защита от вредоносных программ Google с "дополнительной видимостью и контролем" и собственным обнаружением вредоносных программ на основе сигнатур. 

Средства защиты веб-сайтов Microsoft включают защиту от фишинга, поэтому небезопасные веб-сайты, отправляемые с помощью SMS, WhatsApp, электронной почты или других приложений, мгновенно блокируются. Microsoft также использует свою технологию Defender SmartScreen для блокировки небезопасных сетевых подключений, которые вредоносные приложения могут пытаться создать без ведома пользователя.

Приложение предварительного просмотра для Android появилось более чем через год после того, как Microsoft запустил публичный предварительный просмотр своего антивируса Defender на macOS. В результате Microsoft переименовала расширенную защиту от угроз (ATP) Windows Defender в Microsoft Defender.

Сегодня Microsoft также делает ATP Defender общедоступным для Linux, что позволяет компании предлагать унифицированное антивирусное решение для настольных и серверных платформ, таких как Windows, macOS и Linux.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Microsoft прекратила поддержку популярного игрового сервиса.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/6/23/21300596/microsoft-defender-android-atp-download-app-preview-features
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