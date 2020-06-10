Компания Huawei начала разработку новой флагманской серии

Ранее в этом году компания Huawei выпустила свой очередной флагман - серию Huawei P40. Новый отчет показал, что компания уже начала разработку серии Huawei P50.

Недавно Ван Юнган, менеджер по продукции P-серии Huawei, сказал, что продукты P-серии должны пережить 18 месяцев от концептуального проектирования до окончательного запуска. Технологии и решения, используемые в этой серии телефонов, определены крупными научно-исследовательскими центрами по всему миру. Процесс начинается за год до входа в производственную фазу (через CNMO).

Юнган также сказал, что каждое поколение продуктов серии P основано на передовых возможностях Huawei в области исследований и разработок и отраслевых партнеров для достижения нового прорыва, и в следующем году Huawei P50 будет содержать больше сюрпризов. В соответствии с предыдущими графиками запуска, серия Huawei P50 будет представлена ​​в марте 2021 года. Принимая во внимание этот график, дизайн и технологии телефона определены и уже вступили в фазу разработки.

В этом году серия Huawei P40 была выпущена в трех вариантах, и серия P50 не будет отличаться, и может появиться как Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro +. Информация, полученная от официального представителя Huawei, действительно велика, и она обещает множество сюрпризов, которые принесет серия Huawei P50 в 2021 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei разрабатывает наручные смарт-часы.

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