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Компания Huawei начала разработку новой флагманской серии

Известный китайский техногигант начал разработку смартфонов серии Huawei P50

сегодня, 16:17
Автор:

Зинченко Павел
Компания Huawei начала разработку новой флагманской серии

Ранее в этом году компания Huawei выпустила свой очередной флагман - серию Huawei P40. Новый отчет показал, что компания уже начала разработку серии Huawei P50.

Недавно Ван Юнган, менеджер по продукции P-серии Huawei, сказал, что продукты P-серии должны пережить 18 месяцев от концептуального проектирования до окончательного запуска. Технологии и решения, используемые в этой серии телефонов, определены крупными научно-исследовательскими центрами по всему миру. Процесс начинается за год до входа в производственную фазу (через CNMO).

Юнган также сказал, что каждое поколение продуктов серии P основано на передовых возможностях Huawei в области исследований и разработок и отраслевых партнеров для достижения нового прорыва, и в следующем году Huawei P50 будет содержать больше сюрпризов. В соответствии с предыдущими графиками запуска, серия Huawei P50 будет представлена ​​в марте 2021 года. Принимая во внимание этот график, дизайн и технологии телефона определены и уже вступили в фазу разработки.

В этом году серия Huawei P40 была выпущена в трех вариантах, и серия P50 не будет отличаться, и может появиться как Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro +. Информация, полученная от официального представителя Huawei, действительно велика, и она обещает множество сюрпризов, которые принесет серия Huawei P50 в 2021 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei разрабатывает наручные смарт-часы.


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Источник: https://www.huaweicentral.com/huawei-p50-series-will-come-with-new-camera-surprises-development-already-started/
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