Китайская компания запустила продажи уникальных интелектуальных экранов

Китайский технологический гигант Huawei Enterprise представил набор из трех интеллектуальных экранов серии Smart Screen IdeaHub в апреле этого года. В серии представлены три интеллектуальных экрана: белые модели IdeaHub S и IdeaHub Pro, а также IdeaHub Enterprise из титанового золота.

Новая серия интеллектуальных экранов в основном ориентирована на офис и разработана для современных профессиональных условий, в которых мониторы могут легко сливаться и придавать офису деловую ауру. Спустя два месяца после того, как серия "умных" экранов была представлена, модель Huawei IdeaHub S наконец-то поступила в продажу.

Интеллектуальный экран Huawei IdeaHub S оснащен ультранизкой задержкой 35 мс, а для облегчения работы в офисе он также поддерживает распознавание рукописного ввода. Кроме того, интеллектуальные экраны также поддерживают собственные конференции WeLink и декодирование HD-видео H.265 1080p. На экране также установлена ​​камера с разрешением 1080p.



Смарт-экраны Huawei из этой серии доступны в трех версиях: настенные экраны с диагональю 65 и 86 дюймов. Модельные варианты 65 дюймов и 86 дюймов оценены в 3719 долларов и 7777 долларов соответственно. Напольный экран с диагональю 65 дюймов находится где-то между вышеупомянутыми двумя, с точки зрения цены. Цена на напольный смарт-экран составляет 4100 доллара.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Huawei разрабатывает наручные смарт-часы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!