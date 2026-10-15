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Айфоны вместо сокровищ: где после крушения судна вылавливают технику прямо из воды

Контейнеровоз с примерно 2500 контейнерами затонул после столкновения с морской миной

15 октября 2026, 14:16
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Кравцев Сергей

В Ормузском проливе местные жители, по сообщениям в соцсетях, вылавливают из воды смартфоны iPhone и другие товары после затопления контейнеровоза. Судно, перевозившее около 2500 контейнеров, якобы столкнулось с морской миной и затонуло, а часть груза течением разнесло акваторией.

Айфоны вместо сокровищ: где после крушения судна вылавливают технику прямо из воды

iPhone в лодке. Фото: из открытых источников

Информация о необычной находке распространилась по сети. На фоне инцидента внимание привлекли сообщения о том, что среди оказавшихся в воде предметов есть дорогие смартфоны. Для местных жителей это превратилось в возможность найти ценные вещи прямо у побережья.

Впрочем, обстоятельства аварии, название судна, происхождение груза и точное количество оказавшихся в воде контейнеров требуют независимого подтверждения. Также нет достаточно проверенных данных о масштабах загрязнения акватории или возможных последствиях для судоходства.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов мира: через него проходит значительная часть международных поставок энергоносителей. Потому любые инциденты в этом районе могут создавать дополнительные опасности для судоходства и сохранности морских перевозок.

В то же время подбор груза с затонувшего судна может быть опасным. В воде могут оставаться обломки контейнеров, поврежденные конструкции и другие предметы, представляющие угрозу для людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – владелец сети "ТехноИжак" Алексей Гулый во время дискуссионной панели на RAU EXPO 2023 заявил, что каждый месяц 60 тыс. украинцев становятся владельцами новых айфонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Page.



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