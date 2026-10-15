Айфоны вместо сокровищ: где после крушения судна вылавливают технику прямо из воды

В Ормузском проливе местные жители, по сообщениям в соцсетях, вылавливают из воды смартфоны iPhone и другие товары после затопления контейнеровоза. Судно, перевозившее около 2500 контейнеров, якобы столкнулось с морской миной и затонуло, а часть груза течением разнесло акваторией.

iPhone в лодке. Фото: из открытых источников

Информация о необычной находке распространилась по сети. На фоне инцидента внимание привлекли сообщения о том, что среди оказавшихся в воде предметов есть дорогие смартфоны. Для местных жителей это превратилось в возможность найти ценные вещи прямо у побережья.

Впрочем, обстоятельства аварии, название судна, происхождение груза и точное количество оказавшихся в воде контейнеров требуют независимого подтверждения. Также нет достаточно проверенных данных о масштабах загрязнения акватории или возможных последствиях для судоходства.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов мира: через него проходит значительная часть международных поставок энергоносителей. Потому любые инциденты в этом районе могут создавать дополнительные опасности для судоходства и сохранности морских перевозок.

В то же время подбор груза с затонувшего судна может быть опасным. В воде могут оставаться обломки контейнеров, поврежденные конструкции и другие предметы, представляющие угрозу для людей.

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