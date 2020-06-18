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Видеоигру впервые официально одобрили как лечебное средство

Игра EndeavorRX была одобрена для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности

сегодня, 13:24
Автор:

Зинченко Павел
Видеоигру впервые официально одобрили как лечебное средство

У некоторых детей скоро может появиться рецепт от врача, где предписано полчаса видеоигр каждый день. Базирующаяся в Бостоне  компания Akili Interactive представила игру EniliavorRX, которая вошла в историю, став первой в мире видеоигрой, одобренной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в качестве средства медицинского лечения. 

EndeavorRX используется для лечения детей в возрасте от 8 до 12 лет с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Теперь она может продаваться и назначаться как "первое цифровое терапевтическое устройство, основанное на игре, для улучшения функции внимания у детей с [СДВГ]". 

В процессе игры дети будут управлять летательным аппаратом на полосе препятствий. Они должны избегать опасностей, таких как огненные ямы или подводные мины, и собирать артефакты. Akili рекомендует детям играть по 25-30 минут в день, пять дней в неделю, в течение четырех недель.

Ребенок должен стремиться выполнить пять миссий за отведенное время, сообщает Akili в рекламных материалах игры. После того, как эти пять миссий завершены, игра не позволит им выполнять дальнейшие миссии до следующего дня. Команда неврологов и технических дизайнеров Akili разработала EndeavorRX для улучшения диапазона внимания детей, используя алгоритмы, которые могут адаптировать игру в режиме реального времени, чтобы отрегулировать уровень сложности в зависимости от того, кто играет, чтобы персонализировать лечение.


По информации разработчиков, игру можно скачать для мобильных устройств, но для этого нужно иметь рецепт от врача. По словам представителей компании, эту игру можно использовать наряду с другими видами лечения СДВГ, включая терапию и образовательные программы.

Как сообщало издание "Комментарии", британцы представили продолжение оригинальной киберпанковой игры.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/06/17/video-endeavorrx-is-first-video-game-approved-by-fda-to-treat-adhd.html
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