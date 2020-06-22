В Minecraft появилась точная копия Чернобыльской зоны

В течение последних двух лет создатель Minecraft постепенно строил карту, повторяющую Чернобыльскую зону. Проект, получивший название "Чернобыльская Вселенная", недавно получил новое обновление, и, хотя и не завершен, но уже содержит многие из известных достопримечательностей радиоактивного района.

Последняя версия карты, v0.02, содержит северную часть атомной электростанции, подстанцию ​​и локации нового саркофага. На странице Planet Minecraft картограф Яниско объясняет, что план состоит в том, чтобы воссоздать Чернобыльскую зону как можно точнее, используя все доступные данные. "Я перебираю как можно больше данных, которые я получаю в основном из Интернета, таких как Google Maps и другие полезные вещи. Конечно, не вся информация может быть получена из Интернета, но, к сожалению, у меня нет других средств для сбора данных", - сообщил Яниско.

Инженер в основном использовал два приложения, MCEdit2 и Worldpainting. Яниско опубликовал свой адрес электронной почты для тех, кто может иметь более конкретную информацию о Чернобыле, которую он сможет использовать в дальнейшем строительстве.

На этой неделе Minecraft попала в Зал славы мировых видеоигр. Сообщество разработчиков игр продолжает выпускать все больше и больше впечатляющих проектов, таких как воссоздание Хогвартса, которое которое превратилось в магическое RPG. Разработчик Mojang недавно выпустил дополнительный продукт Minecraft Dungeons, который предназначен для молодых игроков.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Minecraft Dungeons получила первые оценки критиков.

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