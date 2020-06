В базе данных PlayStation Store нашли продолжение популярной игровой серии

Компания Activision продолжает держать в тайне от геймерского сообщества любую информацию об игре Call of Duty: Black Ops, но новые подробности о ней стали известны благодаря PlayStation Store.

Первым в базе данных PS Store появился логотип игры. На него обратил внимание пользователь Twitter под ником GarnetSunset, который до этого рассказал о ранней сборке игры Dead Island 2, которая появилась в Сети еще на прошлой неделе.

Activision скрыла логотип в файлах игры The Red Door. В ее идентификаторе можна увидеть намеки на Call of Duty — "COD2020INTALPHA1". Скорее всего эта комбинация букв и цифр расшифровуется как "Первая внутренняя „альфа“ Call of Duty 2020". Логотип расположен на фоне контурной карты с документами, на которых можно заметить дату 15 марта 1976 года. Вполне возможно, что события игры будут как-то связаны с арабо-израильским противостоянием и ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку именно в этот день Египет разорвал договор о дружбе с СССР.

Как бы то не было, Activision уже приступил к заметанию следов и начал избавляться от изображения. Также остается неизвестным, когда игра будет анонсирована. Вполне возможно, что ждать прийдется до презентации игровой консоли PlayStation 5.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony представит игры для своей новой игровой консоли.

