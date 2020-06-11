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Шведская студия представит новую игру с полчищами демонов

Главному герою прийдется спустится в Ад и сойтись в битве с его обитателями

сегодня, 18:24
Автор:

Зинченко Павел
Шведская студия представит новую игру с полчищами демонов

Шведская независимая студия The Outsiders анонсировала игру Metal: Hellsinger, которая является ритм-шутером и в плане стиля напоминает Doom.

Что-то общее с Doom эта игра действительно имеет. Геймеру предстоит спуститься в Ад и уничтожить огромное количество демонов. При этом будет играть тяжелый саундтрек. Особенность Metal: Hellsinger в том, что стрелять и рубить головы необходимо в такт песне. Разрушительность атаки зависит от того, насколько сильно игрок попадает в ритм.

Сюжет разработчики описывают следующим образом: "Главный герой — это одержимый жаждой мести получеловек-полудемон. Сражаться и проливать кровь прийдется в самых жутких уголках Ада". Кроме того, когда игрок одолеет все полчища демонов, ему прийдется сразиться с главным боссом игры - Алым Судьей.

Следует отметить, что музыка в игре Metal: Hellsinger написана настоящими легендами. В ее создании участвовали Мэтт Хифи из Trivium, Микаэль Станне из Dark Tranquillity, Бьорн Стрид из Soilwork и Алисса Уайт-Глаз из Arch Enemy.

Разработчики The Outsiders намереваются выпустить Metal: Hellsinger в 2021 году на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Также проект можно добавить в "Список желаемого" на Steam.

Как сообщало издание "Комментарии", в базе данных PlayStation Store нашли продолжение популярной игровой серии.


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Источник: https://gagadget.com/games/63552-metal-hellsinger-ritm-shuter-vduhe-doom-ssaundtrekom-otlegend-metalla/
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