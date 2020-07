Шутер от Amazon возвращается в закрытую бета-версию

После первого неудачного выхода игра Crucible отправляется в "закрытый бета-тест" для тестирования и устранения недостатков. Об этом сообщает gagadget.

Студия Relentless Studios отменила релиз и отправила игру на доработку. До 19 часов первого июля еще будет возможность скачать игру, но после этого прийдется подавать заявку на сайте.

Геймеры могут быть спокойны - сброса прогресса не будет. Разработчики перенесут в "бету" заработанные предметы и опыт. Кроме того в игре сохраняются боевой пропуск и внутриигровой магазин. Разработчики заявили, что каждую неделю они будут организовывать закрытые игры, а затем собирать отзывы участников.

Также Relentless Studios создаст специальный совет, в который войдут участники бета-тестирования. Его "председателями" станут геймеры разных уровней навыков - от профессионалов до новичков. Ограничений на создание контента по игре также не будет. Игроки смогут и дальше создавать скриншоты, делиться видео и высказывать свои мысли.

В день релиза игра Crucible заинтересовала 25 тысяч геймеров, но спустя две недели онлайн опустился до 2 500 игроков. На даный момент игра собирает 180 игроков каждый день. В Steam геймерское сообщество оставило преимущественно смешанные отзывы.

Как сообщало издание Комментарии", The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!