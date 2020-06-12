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Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее

Точная дата выхода PlayStation 5 до сих пор неизвестна

сегодня, 09:54
Автор:

Антон Корнилов
Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее

Компания Sony провела онлайн-презентацию Future of Gaming, на которой показала новую игровую консоль PlayStation 5, аксессуары к ней и анонсировала игры нового поколения. Онлайн-трансляция прошла на официальном сайте Sony в ночь с 11 на 12 июня.

В отличие от предшественника, консоль PlayStation 5 получила футуристичный дизайн с кривыми линиями и волнистыми краями. Технические подробности были известны еще до презентации: встроенный SSD на 825 ГБ со скоростью обмена данными в 5,5 ГБ/с, 8-ядерный процессор, видеокарта мощностью 10,28 терафлопс, оперативная память GDDR6 и слот для дополнительного SSD. PlayStation 5 будет продаваться в двух версиях: с дисководом и без него.

 

Также компания показала аксессуары к новой консоли, среди которых геймпад DualSense, наушники, камера, док-станция для геймпадов и… пульт! Sony показала аналог предшественника DualShock 4 еще в октябре 2019 года. Но геймеры в сети раскритиковали дизайн нового геймпада, при том что он получит новую тактильную виброотдачу и адаптивные триггеры с сопротивлением нажатию.

 

Точная дата выхода PlayStation 5 до сих пор неизвестна — ранее речь шла о конце 2020 года. Цену пока тоже не назвали. Основное внимание на презентации уделили играми. Ниже трейлеры главных проектов для PlayStation 5.




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Источник: comments.ua
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