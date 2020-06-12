Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее

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Антон Корнилов
Компания Sony провела онлайн-презентацию Future of Gaming, на которой показала
новую игровую консоль PlayStation
5, аксессуары к ней и анонсировала игры нового поколения. Онлайн-трансляция
прошла на официальном сайте Sony в ночь с 11 на 12 июня.
В отличие от предшественника, консоль PlayStation 5 получила футуристичный
дизайн с кривыми линиями и волнистыми краями. Технические подробности были
известны еще до презентации: встроенный SSD на 825 ГБ со скоростью обмена данными
в 5,5 ГБ/с, 8-ядерный процессор, видеокарта мощностью 10,28 терафлопс,
оперативная память GDDR6
и слот для дополнительного SSD.
PlayStation 5 будет
продаваться в двух версиях: с дисководом и без него.
Также компания показала аксессуары к новой консоли, среди
которых геймпад DualSense,
наушники, камера, док-станция для геймпадов и… пульт! Sony показала
аналог предшественника DualShock
4 еще в октябре 2019 года. Но геймеры в сети раскритиковали дизайн нового
геймпада, при том что он получит новую тактильную виброотдачу и адаптивные
триггеры с сопротивлением нажатию.
Точная дата выхода PlayStation 5 до сих пор неизвестна — ранее речь шла о конце 2020 года. Цену пока тоже не назвали. Основное внимание на презентации уделили играми. Ниже трейлеры главных проектов для PlayStation 5.
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